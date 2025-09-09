Au fost identificați puștanii cu trotinete electrice care au îngrozit șoferii pe un bulevard din Timișoara. VIDEO

O ceată de copilași pe trotinete electrice i-a îngrozit, în 4 septembrie 2025, pe zeci de șoferi care au circulat pe Calea Aradului .

Potrivit secvențelor surprinse de o cameră de bord, băieții se deplasau în grup, haotic, la o oră cu trafic intens, spre centrul orașului, iar unii dintre ei chiar făceau slalom.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii rutieri, au fost identificați tinerii, cu vârste sub 14 ani, motiv pentru care s-a luat legătura cu părinții acestora.

Părinților le-au fost aduse la cunoștință prevederile legale potrivit cărora minorilor sub 14 ani le este interzisă deplasarea cu trotineta pe drumurile publice. Totodată, aceștia au fost avertizați și cu privire la riscurile la care își expun copiii atunci când îi lasă să circule cu trotinetele pe drumurile publice.

„Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de prevenire și combatere a oricăror evenimente negative în care pot fi implicați utilizatorii de trotinete. Reiterăm faptul că siguranța copiilor depinde de responsabilitatea noastră comună”, a transmis IPJ Timiș.