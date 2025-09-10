Cristian Moș, directorul ADID Timiș: „Au fost transmise public informații eronate cu privire la tariful pentru colectarea deșeurilor vegetale din Timișoara”.

Cristian Moș, directorul ADID Timiș, afirmă, într-un comunicat de presă, că în ultimele zile, au fost transmise public informații eronate cu privire la tariful pentru colectarea deșeurilor vegetale din Timișoara.

„Considerăm necesar să prezentăm situația reală, în baza documentelor oficiale:

Tariful redus de 46 lei/recipient/lună a fost aprobat de ADID Timiș în AGA nr. 16/23.06.2025.

Intrarea în vigoare a noului tarif depinde însă de operatorul RETIM, care are obligația de a demonstra trasabilitatea pentru cantitatea suplimentară de 1.250 tone/an (cantitatea estimată de colectare) către instalația de compostare din Arad, prin acceptul scris al ADISIGD Arad.

Această condiție suspensivă a fost validată inclusiv de Consiliul Local Timișoara, prin HCL 326/2025.

Până la îndeplinirea acestei condiții, tariful aplicabil rămâne cel anterior: 92,06 lei/punct de colectare/lună – lucru aprobat de asemenea prin HCL 326/2025 de către Consiliul Local Timișoara.

La data redactării prezentului comunicat, ADID Timiș nu a primit dovada trasabilității solicitate din partea operatorului.

Este important de menționat că viceprimărița Timișoarei, Paula Romocean, a participat la o ședința în care aceste aspecte au fost prezentate în detaliu.

Cu toate acestea, a ales să transmită public acuzații nefondate la adresa conducerii ADID Timiș și să ignore responsabilitățile operatorului RETIM – societate la care Primăria Timișoara este coacționar.

Rugăm timișorenii să nu abandoneze deșeurile vegetale pe domeniul public. Colectarea legală funcționează, iar respectarea regulilor este singura cale prin care putem păstra împreună un oraș curat”, se arată în comunicatul semnat de Cristian Moș.