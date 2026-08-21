România, cea mai mare scumpire a carburanților din Uniunea Europeană

România a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor carburanților și lubrifianților pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

Creșterea anuală din România a fost cea mai mare din Uniunea Europeană, peste cele înregistrate în Germania și Lituania, de câte 22,9%, Bulgaria, cu 22,2%, și Țările de Jos, cu 22%. Finlanda a avut o creștere de 20,5%.

La polul opus, în Ungaria prețurile au scăzut ușor, cu 0,1%, în timp ce cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Suedia, 1,2%, și Irlanda, 3,2%.

În UE, carburanții s-au scumpit cu 16,9% în iulie față de aceeași lună din 2025. Ritmul scumpirii a fost mai mare în mai, de 20,7%, dar a accelerat din nou față de iunie, când creșterea anuală fusese de 13,7%.

În 25 dintre cele 27 de state membre, carburanții au fost mai scumpi în iulie decât în aceeași lună a anului trecut.

Datele Eurostat arată și o creștere a prețurilor de la o lună la alta.

În iulie, față de iunie, prețul motorinei a crescut cu 4,3% în UE, iar cel al benzinei cu 4,7%. În iunie, situația fusese inversă: motorina se ieftinise cu 6,4%, iar benzina cu 4,2% față de luna mai.

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Motorina s-a scumpit între iunie și iulie în 17 țări UE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Polonia, 13,4%, Germania, 12,7%, și Grecia, 12,1%.

În cazul benzinei, prețurile au crescut în 14 state și au scăzut în 12. Cele mai mari scumpiri au fost în Polonia, 17,2%, Germania, 11% și Spania, 7,1%.

(sursa: Mediafax)