Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 117 ani

Ethel Caterham, recunoscută drept cea mai vârstnică persoană în viață din lume, a împlinit vineri 117 ani. Britanica își sărbătorește aniversarea în Surrey, alături de familie și prieteni, după o viață care se întinde peste mai bine de un secol de istorie.

Ethel Caterham s-a născut cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului și cu opt ani înainte de Revoluția Rusă. De-a lungul vieții sale, a trecut prin două războaie mondiale și prin transformări sociale și tehnologice radicale, relatează BBC.

Ea a devenit oficial cea mai vârstnică persoană în viață în aprilie 2025, după moartea călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, care avea 116 ani. Potrivit Guinness World Records, Caterham se numără și printre cele mai vârstnice persoane care au supraviețuit infecției cu Covid-19. Ea s-a îmbolnăvit în 2020, când avea 110 ani.

A lucrat în India și a trăit în Hong Kong

Originară din Shipton Bellinger, în comitatul Hampshire, Ethel Caterham a fost al șaptelea dintre cei opt copii ai familiei și a copilărit în Tidworth, Wiltshire. În adolescență, în 1927, a plecat în India, unde a lucrat ca au pair pentru familia unui militar britanic.

Câțiva ani mai târziu, în 1931, l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Norman Caterham, locotenent-colonel în armata britanică. Cei doi au locuit ulterior în Hong Kong, unde Ethel a înființat o grădiniță. Familia a avut două fiice, însă ambele au murit înaintea mamei lor. Soțul ei, Norman, a murit în 1976. Longevitatea pare să fi existat și în familie: una dintre surorile lui Ethel, Gladys, a trăit până la vârsta de 104 ani.

A condus mașina până aproape de 100 de ani

Un alt detaliu remarcabil din viața sa este că Ethel Caterham a continuat să conducă până la 97 de ani. În 2024, la aniversarea de 115 ani, a primit o felicitare din partea regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla. Un an mai târziu, după ce împlinise 116 ani, regele Charles a vizitat-o personal.

În timpul întâlnirii, Caterham și-a amintit de ceremonia din 1969 în care Charles a fost învestit ca Prinț de Wales și i-a spus că, la acea vreme, „toate fetele erau îndrăgostite” de el.

Recordul absolut rămâne al lui Jeanne Calment

Deși Ethel Caterham este în prezent cea mai vârstnică persoană în viață, recordul absolut de longevitate rămâne deținut de franțuzoaica Jeanne Calment. Aceasta a murit în 1997, la vârsta de 122 de ani și 164 de zile, potrivit Guinness World Records.

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La 117 ani, Ethel Caterham continuă însă să ocupe un loc aparte în istoria longevității, fiind una dintre foarte puținele persoane din lume care au traversat aproape integral secolul XX și au ajuns până în a treia decadă a secolului XXI.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Facebook