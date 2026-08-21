Doi minori de 14 ani au intrat cu ATV-ul într-un copac, lângă Timişoara

Minori de 14 ani, accident cu ATV-ul pe pista de biciclete, lângă Timişoara

Joi – 20 august, în jurul orei 19:55, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe DJ 591, pe raza localității Sânmihaiu Român.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un minor, în vârstă de 14 ani, a condus un ATV, pe pista pentru biciclete, dinspre municipiul Timișoara către localitatea Sânmihaiu German, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac aflat în afara pistei pentru biciclete, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, atât conducătorul ATV-ului, cât și pasagerul acestuia, un minor în vârstă de 14 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că minorul nu posedă permis de conducere, iar ATV-ul nu este înmatriculat, a precizat Poliţia Timiş.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale.

Imagine cu rol ilustrativ