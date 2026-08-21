Timișorenii nu pot respira din cauza fumului, autoritățile dorm în papuci…

Joi, 20 august, la primele ore ale dimineții, locuitorii din Timișoara au sesizat un nor de fum deasupra orașului și un miros înecăcios. Situația a fost semnalată și în anumite zone din împreujurimile orașului.

În urma numeroaselor apeluri telefonice către instituțiile publice locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a fost prima instituție care a transmis imediat un punct de vedere legat de această problemă: în urma verificărilor efectuate pe teren, cauza probabilă ar fi incendiile de vegetație din zona Dobovac, Serbia.

Aceeași instituție a furnizat, pe parcursul zilei, recomandarea către cetățeni de a evita, pe cât posibil, expunerea în aer liber.

Spre orele amiezii, mirosul s-a estompat în unele zone, iar în altele nu s-a mai simțit deloc, întâmplarea fiind trecută în plan secund, ca un incident singular. Primăria Timișoara, Prefectura Timiș, Consiliul Județean Timiș nu au transmis nimic oficial referitor la această problemă.

Vineri dimineață, episodul s-a repetat, de data aceasta având o extindere mai mare în alte localități timișene.

Contactată telefonic, șefa Gărzii de Mediu Timiș, comisarul-șef Luci Mușuroi, ne-a declarat că instituția pe care o conduce nu are atribuții specifice în acest caz, fiind vorba de incendiu de vegetație. Garda de Mediu Timiș nu a efectuat însă verificări suplimentare pentru a stabili o posibilă cauză a fumului, bazându-se doar pe informarea ISU Timiș. În plus, comisarul-șef a precizat că nu intră în sarcinile instituției să monitorizeze calitatea aerului în această situație și că responsabilitatea ar fi a Direcției de Sănătate Publică.

Prin urmare, ”Renașterea bănățeană” a solicitat Direcției de Sănătate Publică Timiș un punct de vedere cu privire la situația semnalată. Instituția a transmis o serie de recomandări către populație (închidierea geamurilor, evitarea deplasărilor și a desfășurării activităților în exterior), precizând, totodată, că de monitorizarea calității aerului se ocupă Direcția Județeană de Mediu.

Cu reprezentanții Direcției Județene de Mediu Timiș nu am reușit însă să luăm legătura, numerele de telefon ale instituției fiind invalide. Ca atare, ne-am adresat Agenției Naționale pentru Arii și Medii Protejate. În măsura în care vom primi răspuns solicitării pe care am adresat-o, vom publica răspunsul în cel mai scurt timp.

Medicul pneumolog Cristian Oancea a avut, însă, o intervenție legată de pericolul pentru sănătate a inhalării fumului rezultat din incendiile de vegetație. Pe pagina sa de Facebook, Cristian Oancea a atras atenția asupra gradului de toxicitate ridicat: ”Fumul degajat în timpul incendiilor de vegetație nu înseamnă doar miros neplăcut și vizibilitate redusă. Acesta conține un amestec de particule fine și gaze toxice care pot afecta aparatul respirator, inclusiv în cazul persoanelor sănătoase”.

La această oră a amiezii, la fel ca în ziua precedentă, mirosul de fum începe să se estomepeze din nou în Timișoara. Era bine măcar dacă, la orele dimineţii, trimiteau un mesaj RO-Alert, prin care să transmită populaţiei din zonele afectate câteva măsuri de protecţie…

UPDATE: Direcția Județeană de Mediu Timiș îndeamnă cetățenii să consulte buletinele privind calitatea aerului

Trezită, într-un final, din apatie, Direcția Județeană de Mediu Timiș a reacționat, în urmă cu câteva minute, după insistențele făcute de jurnaliști, într-un mod inedit.

Într-o comunicare publicată pe pagina de Facebook, instituția le transmite cetățenilor că nu sunt motive de îngrijorare:

”La nivelul județului Timiş nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 și SO2 și nici ale pragurilor de alertă și informare pentru ozon. Nu a fost înregistrată depășirea valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie (PM10).”

În același timp, însă, Direcția Județeană de Mediu Timiș le recomandă celor care vor să fie la curent cu monitorizarea calității aerului, să consulte buletinele publicate pe platforma dedicată: https://djmtm.anmap.gov.ro/buletine-calitate-aer-august…/, părând că îi ceartă pe cei care nu au făcut-o încă, așteptând ca instituția să le dea mură-n gură.

Chiar și așa, interpretarea datelor va fi realizată după specializarea și priceperea fiecăruia într-ale chimiei și științelor mediului…

Sursa foto: Facebook