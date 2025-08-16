Școală verde la Șag.

În cadrul celei mai recente ședințe de consiliu local, aleșii cetățenilor din comuna timișeană Șag au aprobat documentația necesară pentru o nouă investiție în educație.

Este vorba despre construirea unei clădiri de tip școală verde (respectiv, de eficiență energetică ridicată), imobilul urmând să dispună de opt săli de clasă și două administrative, un laborator multifuncțional, un cabinet medical, grupurile sanitare aferente, precum și un teren destinat activităților sportive.

Investiția se cifrează la valoarea de aproape 12 milioane de lei, din care bugetul local va asigura aproape 700 de mii.