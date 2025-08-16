Lucrări pe DN 69 de la sensul giratoriu Mahle/centura Timișoara Nord.

De luni, 18 august, încep lucrări de frezare, apoi așternere covor asfaltic nou și, ulterior, aplicare de marcaje rutiere pe DN 69 de la sensul giratoriu Mahle/centura Timișoara Nord până la sectorul pe care au fost executate lucrări similare în această vară (aproximativ 30 de km între Orțișoara – Vinga – Șagu – intrare Arad).

Aceste intervenții la carosabil se vor intersecta cu lucrările la nodul rutier care se amenajează pentru conexiunea cu noul drum de legătură dintre DN 69 și autostrada A1.

Din cauza suprapunerii celor două tipuri de lucrări, traficul pe acest sector va fi îngreunat.

Rută alternativă pentru ruta Timișoara – Arad și retur: autostrada A1.

Lucrările realizate pe DN 69 de PORR Construct se vor desfășura pe o distanță de circa 7 km și au termen finalul lunii septembrie (cu tot cu marcaje).