Satul timișean Albina, care își are matca „stupului” în județul Sibiu, împlinește 100 de ani

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Satul timișean Albina, care își are matca „stupului” în județul Sibiu, împlinește 100 de ani

Satul timișean Albina, care își are matca „stupului” în județul Sibiu, împlinește 100 de ani.

78 de de coloniști ardeleni pleacă spre Banat. Toată averea lor se află sub căruțele cu coviltir care merg agale pe drumuri mai mult sau mai puțin cunoscute muntenilor, mai învățați cu abruptul muntelui, decât cu linul șesului.

Nume ca Stoica Iosif, Roman Toma, Faur Miron, Roman Nicolae (vezi lista la final), se deplasează spre noul lor început, purtând portul popular românesc, specific zonei de unde provin. Un inspector şcolar şi un învăţător, alături de mici meşteşugari şi ţărani merg cu un singur gând, gândul de mai bine.

Care e destinația lor? Au să afle când ajung acolo.

alb 2

,,Legea exproprierii moşiilor şi împroprietăririi ţăranilor”

Ne aflăm în Sebeșu de Jos, județul Sibiu, al anului 1921, fiind un sat micuț și numărul locuitorilor considerabil în creștere, terenul arabil (de categoria a patra) este prea puţin ca să îndestuleze atâtea guri flămânde de urmările unui război, unde mulţi dintre bărbaţii localității au participat cu armele.

Dar ce se aude de prin sat? Regele Ferdinand şi Guvernul României Mari a promulgat ,,Legea exproprierii moşiilor şi împroprietăririi ţăranilor” prin care urmează să fie împroprietăriţi, cu terenurile recuperate de la nobili: veteranii de război, văduvele şi orfanii celor căzuţi eroic în luptă, cât și ţăranii săraci, care deţin suprafeţe mici de teren.

Astfel, în anul 1924, peste o sută de familii din sat depun solicitări pentru a coloniza o zonă din Banat.

Totul în jurul lor, pământ arabil

Astfel, în anul următor, 1925, 77 de familii din județul Sibiu, 70 din Sebeşu de Jos și șapte familii din satul Sadu, își pun ,,catrafusele” în căruțele cu coviltir și merg spre noile lor pământuri.

Cei care nu aveau căruţe, au ajuns cu trenul. Ajunși la noua așezare văd în jurul lor numai pământ arabil. Dar nu au timp de zăbavă, drumul a fost lung, iar oamenii și animalele au ostenit.

De dormit, coloniștii dau drumul cailor pe pășuni și își petrec noaptea în căruţele cu coviltir.

Cu trecerea timpului încep să-și improvizeze niște corturi mici, iar câţiva, mai iscusiți, niște bordeie în pământ.

Dar întrebarea pe care are o are toată lumea în minte este Cu ce utilaje vor lucra tot acest pământ? Ardelenilor, provenind dintr-o zonă de munte, cu puţin teren agricol, le este greu să lucreze suprafeţele extinse de teren cu care au fost împroprietăriţi (14 jugăre de teren arabil şi 2 jugăre de păşune pentru fiecare familie).

Astfel, se crează asocieri între cei care au animale şi utilaje, însă unii sunt nevoiţi să dea pământul în arendă fermierilor din satele vecine.

Încă de la început, coloniştii se înțeleg foarte bine cu locuitorii satelor învecinate, mai ales cu cei din Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, câştigând respectul acestora prin seriozitate, muncă şi pricepere.

De menționat este că în comunitatea sibienilor se mai află și o familie din comuna Dealu, judeţul Alba şi  trei familii din satul Igriş, judeţul Timiş.

Toată această comunitate coagulată a denumit noua  așezare ,,Colonia Bucovăţ- Brod”, aparţinând pe atunci de comuna Bucovăţ, vecină satului.

Spre sfârșitul anului, toamna, când sunt culese toate roadele, ardelenii se întorc în satul de unde au plecat, spre a reveni în primăvara viitoare, pentru a o lua de la capăt.

Prima casă din sat

În anul 1928 se definitivează trasarea vetrei satului, fiecare familie primind 2877 mp pentru a construi o casă şi anexe gospodăreşti, iar restul suprafeţei fiind folosită pentru grădină.

Se ridică, astfel, primele case, adăposturi pentru animale şi şuri pentru hrana acestora. Iar în iunie 1928 este inaugurată prima casă, cea a colonistului Popa Ariton.

,Albina începe să facă miere”

Dar coloniștii nu se ocupă doar de agricultura, principala ocupaţie a celor din Sebeşu de Jos (fiind majoritatea) este boştinăritul, o îndeletnicire veche prin care gospodarii colectează resturi de la fagurii de albine şi fac ceară pentru lumânări.

Astfel, o parte dintre săteni continuă să practice şi la noile lor case boştinăritul.

În 1931, providențial, prin hotărârea tuturor locuitorilor, se schimbă denumirea localităţii din ,,Bucovăţ- Brod” în ,,Albina” în semn de recunoştinţă faţă de Banca Albina din Sibiu, care i-a ajutat pe colonişti să obţină împrumuturi pentru a-şi ridica casele.

Albinenii nu își uită rădăcinile

Legătura sebeșenilor de jos  cu satul natal este strânsă, coloniştii îşi vizitează des rudele din Sebeşu de Jos, iar până la sfârşitul anului 1931 reușesc să-şi reîntregească familiile, aducându-şi în Albina copiii şi părinţii.

Cei care au plecat din satul natal, cu mult zbucium în suflet, dar cu foarte mult curaj şi multă responsabilitate şi-au croit un drum, și au reuşit prin muncă şi sacrificii să-şi facă un rost, păstrând mereu în suflet locul unde s-au născut, dorul de munţi şi de valea care curge prin mijlocul satului.

Mulţi dintre ei şi-au dorit să fie înmormântaţi în costumele lor populare, cele cu care au venit din Ardeal, ca o legătură mai presus de moarte, cu satul de unde au plecat.

Urmaşii coloniştilor au păstrat mereu legătura, până astăzi (2025), cu rudele din Sebeşu de Jos, s-au întâlnit la evenimente fericite- nunţi, botezuri, dar au fost alături şi la necaz şi supărare.

De-a lungul anilor s-au întâlnit la spectacole folclorice organizate şi la Sebeşu de Jos, de exemplu de Rusalii la ,,Hora de la Rusca,, şi la Albina, de Ruga satului, prilej cu care au prezentat dansuri ardeleneşti şi bănăţeneşti, au cântat şi s-au simţit bine împreună.

S-au format şi familii mixte prin căsătoria tinerilor din cele două sate.

,,100 de ani de existenţă a satului Albina”

Informațiile sunt primite de la Mirela-Paraschiva Trușcă, învăţătoare ( la Şcoala Primară Albina  din 1990 până în 2010, când şcoala a fost desfiinţată, iar din 2010 până în prezent, la Şcoala Gimnazială comuna Moşniţa Nouă), autoare a monografiei „Albina un sat ardelean în spațiul timișean”(alături de Dan N. Buruleanu) şi fiica satului Albina, aparţinător comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş.

,,Toţi bunicii mei s-au născut în satul Sebeşu de Jos, judeţul Sibiu şi au venit în Banat, împreună cu părinţii lor, străbunicii mei, în 1928, când a fost definitivată vatra satului. Păstrăm şi astăzi legătura cu rudele din Sebeşu de Jos, suntem alături unii de alţii la momentele importante din viaţa noastră”, afirmă învățătoarea.

,,De aproape 50 de ani țin legătura cu acest sat minunat”

Dina Stoica (doamna Dina, cum este cunoscută) are 82 de ani, este directoarea căminului cultural din Sebeșu de Jos, păstrătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale.

,,De aproape 50 de ani țin legătura cu acest sat minunat. Unitatea, solidaritatea, dragostea și credința i-au ținut pe pionierii localității Albina să treacă cu bine prin momente grele ale acelor vremuri și i-au ajutat să ducă Albina la nivelul satelor civilizate și foarte bine dezvoltate”, afirmă doamna Dina.

Lista pionierilor localității:

Stoica Iosif                                    

Roman Toma

Faur Miron

 Roman Nicolae

Dragotă Gheorghe

Tîlvan Toma

Tîlvan Serafim

Tîlvan Iosif

Flucsă Nicolae

 Popaluca Constantin

 Mircia Ion

 Mangu Toma

 Posa Ioan

 Crapciu Ion

 Posa Nicolae

 Tîlvan Ion

 Ritivoi Ion

 Cîndea Ioan

 Bâra Ioan

 Bucurenciu Ioan

 Bucurenciu Toma

 Flucsă Ștefan

 Flucsă Adam

 Tîlvan Micodin

 Bucurenciu Pahomie

 Ritivoiu Toader

 Ritivoiu I. Ioan

 Roman Vasile

 Melinte Ioan

 Popa Iosif

 Mangu Constantin

 Bădilă Ioan

 Popa Ioan

 Măerean Ioan

 Durdun Rusalim

 Frăsie Ștefan

 Zărestea Nicolae

 Măerean Toma

 Popaluca Ioan

 Roman I. Toma

 Roman I. Ioan

 Stoica Gheorghe

 Totan Ioan

 Bâra Dionisie

 Ritivoiu Vasile

 Cicur Vasile

 Popa Ariton

 Tîlvan Iosif

 Flucsă Iosif

 Bâra Nicolae

 Stoica Simion

 Sasu Toma

Posa Nicolae

Stoica Iosif

 Posa Toma

 Posa Bucur

 Dolomeț Ioan

 Sasu Adam

 Frăsie Nicolae

 Roman C. Toma

 Cîndea Vasile

 Durdun Iosif

 Durdun Ioan

 Roman Adam

 Bucurenciu Iosif

 Boicean Ioan

 Posa Gheorghe

 Faur Gheorghe

 Roman Adam

 Stănilă Toma

 Ghibu Visarion 

 Țăran Ion 

 Găleancu Cuzman

 Găleancu – Fironda Cristea

 Hanea Ioan

 Ivan Dumitru

 Popaoprea Ioan

 Săvoiu Dumitru

 Mușat Nicolae

 Șandru Ioan

 Rotărescu Dumitru.

Articol preluat de pe sibiu 100.ro

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent în Timiș, în perioada 16 – 22 august

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *