Întreruperi de curent în Timiș, în perioada 16 – 22 august.
Rețele Electrice România anunță consumatorii cu privire la întreruperile de curent ce vor fi operate în în perioada 16 – 22 august.
|16.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Urseni
|Alte detalii: Pompe Urseni
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Unip
|Alte detalii: Pompe Unip
|18.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Periam
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânandrei
|Alte detalii: str. Primaverii , Batrana , Nuferilor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Beregsău Mic
|Agenti economici: extravilan-ISPAN
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Orțișoara
|Alte detalii: Radio Ortisoara sursa de rezerva
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Stamora Germană
|Alte detalii: CFR
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moravița
|Agenti economici: CAP Botorea,Vama Moravita, Duty Free
|19.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Igriș
|Agenti economici: PERIATIM, SMITHFIELD 2
|09:00 – 18:00
|Timiș
|Crivina
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Răchita
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghilad
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Cebza
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str. Roma (P);str.Iscovescu(P);str.Ofcea(P);str.Socrates(P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Macedonia
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Jimbolia
|Agenti economici: Service R2MAX ,Castrol Service AUTOMADA ,Danimex Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii (p),Stefan cel Mare ,Spre Nord(p), Ioan Slavici (p), Spre Est(p),Constantin Negruzzi ,Hammerstein ,Iuliu Maniu (p)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânpetru Mare
|Agenti economici: SMITHFIELD, Agenti economici: ZOOTEHNIE
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Periam
|Agenti economici: SMITHFIELD
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Șag
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Str. Dafinului , Teiului , Artarului , Pirului, Plopului , Fagului
|20.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Denta
|Alte detalii: total
|09:00 – 18:00
|Timiș
|Jimbolia
|Alte detalii: str. Lorena (p), Mihai Eminescu (P), Spre Est(p), Tudor Vladimirescu(p)
|09:00 – 20:00
|Timiș
|Giarmata
|Alte detalii: Str Soarelui, Traian Vuia , Macilor , Zorelelor , Plopului
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Macin(P);P.Termic;str.Dobrogea(P);str.Aleea CFR(P);str.Babadag(P) si circ.spre ST.UMT
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Str. Scaramus , Prieteniei , Colombina
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Hodoni
|Alte detalii: total
|21.08.2025
|08:30 – 15:30
|Timiș
|Ictar-Budinț
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Mănăștiur
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Agenti economici: PECO-Petrom | Alte detalii: str.Minis (P), str. Surduc (P), str. Daliei (P),str.Eroilor(P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Peciu Nou
|Alte detalii: Zona intrare in Peciu Nou , cartier vile partea dreapta
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Banloc
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Recaș
|Alte detalii: Str. G. Cosbuc, Viilor, Turnului, Clopotului
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Crivina
|Alte detalii: total
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Giroc
|Alte detalii: str.Petuniei (P), str. Magnoliei (P), str.Zambilelor (P),str.Narciselor(P)
|22.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Stamora Germană
|Agenti economici: Comtim | Alte detalii: Antena Telefonie
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona iesire spre Sacalaz partea dreapta
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: P-ta Bihor(P), str. 1Decembrie (P), str. Deliblata (P), Alte detalii: Str. Lavandei, Narciselor, Dafinului, Anemonelor, Azaleelor, Violetelor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Lugoj
|Alte detalii: str.Poalele Viilor , str. Agriculturii partial
