Întreruperi de curent în Timiș, în perioada 16 – 22 august.

Rețele Electrice România anunță consumatorii cu privire la întreruperile de curent ce vor fi operate în în perioada 16 – 22 august.

16.08.202509:00 – 17:00TimișUrseniAlte detalii: Pompe Urseni
09:00 – 17:00TimișUnipAlte detalii: Pompe Unip
18.08.202509:00 – 17:00TimișPeriamAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișSânandreiAlte detalii: str. Primaverii , Batrana , Nuferilor
09:00 – 17:00TimișBeregsău MicAgenti economici: extravilan-ISPAN
09:00 – 17:00TimișOrțișoaraAlte detalii: Radio Ortisoara sursa de rezerva
09:00 – 17:00TimișStamora GermanăAlte detalii: CFR
09:00 – 17:00TimișMoravițaAgenti economici: CAP Botorea,Vama Moravita, Duty Free
19.08.202509:00 – 17:00TimișIgrișAgenti economici: PERIATIM, SMITHFIELD 2
09:00 – 18:00TimișCrivinaAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișRăchitaAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișGhiladAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișCebzaAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str. Roma (P);str.Iscovescu(P);str.Ofcea(P);str.Socrates(P)
09:00 – 17:00TimișMacedoniaAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișJimboliaAgenti economici: Service R2MAX ,Castrol Service AUTOMADA ,Danimex Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii (p),Stefan cel Mare ,Spre Nord(p), Ioan Slavici (p), Spre Est(p),Constantin Negruzzi ,Hammerstein ,Iuliu Maniu (p)
09:00 – 17:00TimișBencecu de SusAlte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
09:00 – 17:00TimișSânpetru MareAgenti economici: SMITHFIELD,  Agenti economici: ZOOTEHNIE
09:00 – 17:00TimișPeriamAgenti economici: SMITHFIELD
09:00 – 17:00TimișȘagAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișMoșnița VecheAlte detalii: Str. Dafinului , Teiului , Artarului , Pirului, Plopului , Fagului
20.08.202509:00 – 17:00TimișDentaAlte detalii: total
09:00 – 18:00TimișJimboliaAlte detalii: str. Lorena (p), Mihai Eminescu (P), Spre Est(p), Tudor Vladimirescu(p)
09:00 – 20:00TimișGiarmataAlte detalii: Str Soarelui, Traian Vuia , Macilor , Zorelelor , Plopului
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Macin(P);P.Termic;str.Dobrogea(P);str.Aleea CFR(P);str.Babadag(P) si circ.spre ST.UMT
09:00 – 17:00TimișMoșnița VecheAlte detalii: Str. Scaramus , Prieteniei , Colombina
09:00 – 17:00TimișHodoniAlte detalii: total
21.08.202508:30 – 15:30TimișIctar-BudințAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișMănăștiurAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAgenti economici: PECO-Petrom | Alte detalii: str.Minis (P), str. Surduc (P), str. Daliei (P),str.Eroilor(P)
09:00 – 17:00TimișPeciu NouAlte detalii: Zona intrare in Peciu Nou , cartier vile partea dreapta
09:00 – 17:00TimișBanlocAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișRecașAlte detalii: Str. G. Cosbuc, Viilor, Turnului, Clopotului
09:00 – 17:00TimișCrivinaAlte detalii: total
11:00 – 19:00TimișGirocAlte detalii: str.Petuniei (P), str. Magnoliei (P), str.Zambilelor (P),str.Narciselor(P)
22.08.202509:00 – 17:00TimișStamora GermanăAgenti economici: Comtim | Alte detalii: Antena Telefonie
09:00 – 17:00TimișSânmihaiu RomânAlte detalii: Zona iesire spre Sacalaz partea dreapta
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: P-ta Bihor(P), str. 1Decembrie (P), str. Deliblata (P),  Alte detalii: Str. Lavandei, Narciselor, Dafinului, Anemonelor, Azaleelor, Violetelor
09:00 – 17:00TimișLugojAlte detalii: str.Poalele Viilor , str. Agriculturii partial

