Ungaria modifică temporar restricțiile de circulație pentru camioanele de peste 7.5 tone.

Autoritățile maghiare au redus intervalele orare de aplicare a restricțiilor de circulație pentru camioanele de 7.5 tone, pe durata weekendului, anunță Poliția de Frontieră.

Potrivit legislației maghiare, restricțiile pentru camioanele de peste 7,5 tone se aplică de regulă pe întreaga durată a sfârșitului de săptămână, însă autoritățile maghiare au decis ajustarea temporară a acestora.

Noile perioade de restricție sunt:

Sâmbătă, 16 august 2025: între orele 16:00 – 23:00 (ora României)

Duminică, 17 august 2025: între orele 07:00 – 23:00 (ora României)

Măsură are scopul de a permite desfășurarea în condiții optime a transportului de mărfuri pe teritoriul Ungariei, în contextul temperaturilor ridicate.

(sursa: Mediafax)