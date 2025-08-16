Incendiu de vegetație uscată, în zona Gării de Sud Timișoara

Incendiu de vegetație uscată, în zona Gării de Sud Timișoara

Incendiu de vegetație uscată, în zona Gării de Sud Timișoara.

Sâmbătă, 16.08.2025, la ora 13:55, pompierii au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată în Timișoara, zona Gării de Sud.

La locul intervenției s-au mobilizat pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu trei autospeciale de stingere, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Giroc.

Incendiul se manifestă cu multiple focare.

Pompierii intervin pentru protejarea extinderii acestuia la depozitul de traverse de cale ferată si lichidarea incendiului.

