Sagrada Familia din Barcelona devine cea mai înaltă biserică din lume

Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după montarea unei părți a turnului său central.

Capodopera arhitectului Antoni Gaudi se ridică acum la 162,91 metri deasupra orașului, a anunțat biserica într-un comunicat. Această înălțime este la limită mai mare decât vârful turlei clădirii Ulmer Münster din Germania, a cărei înălțime maximă este de 161,53 metri, potrivit AP.

Ulmer Münster, o biserică luterană gotică construită între 1543 și 1890, a deținut titlul de cea mai înaltă biserică din lume. Aceast record este acum transferat rivalei sale spaniole. Chiar dacă Sagrada Familia nu își revendică titlul, cifrele sunt prezente pentru comparație: este acum cu puțin peste un metru mai înaltă decât biserica din sudul Germaniei.

Și Sagrada Familia este încă în creștere. „Turnul central al lui Isus Hristos”, care se ridică din vârful bisericii, va ajunge la 172 de metri (564 de picioare) când va fi finalizat în lunile următoare.

O macara a plasat prima parte a turnului deasupra navei, joi dimineață.

Prima piatră a Sagrada Familia a fost pusă în 1882, dar Gaudi nu se aștepta niciodată ca aceasta să fie finalizată în timpul vieții sale. Doar unul dintre multiplele sale turnuri a fost terminat când a murit.

Lucrările s-au accelerat în ultimele decenii, bazilica devenind o atracție turistică internațională majoră, oamenii din întreaga lume fiind fascinați de estetica unică a lui Gaudí, care combină simbolismul catolic cu formele organice.

Banii din taxele de intrare sunt folosiți pentru a finanța construcția în curs. Anul trecut, 4,9 milioane de oameni au plătit pentru a-l vizita, 15% dintre acești turiști provenind din Statele Unite.

Lucrările la fațadele elaborate ale bisericii și la decorarea interiorului acesteia vor continua timp de câțiva ani. Se așteaptă ca aceasta să fie complet finalizată peste aproximativ un deceniu, au declarat oficialii bisericii la începutul acestui an.

Anul viitor se vor împlini 100 de ani de la moartea lui Gaudí. Biserica va organiza mai multe evenimente pentru a celebra moștenirea sa, printre care se numără și alte clădiri uimitoare din Barcelona și din alte locuri din Spania, potrivit Mediafax.

Sursa foto: sagradafamilia.org