Anunț licitație – autovehicul Ford Transit, autoturism Volkswagen Passat

Economic
Publicat în de Publicitate
Fără comentarii
Anunț licitație - autovehicul Ford Transit

Anunț licitație – autovehicul Ford Transit, autoturism Volkswagen Passat

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã în data de 20.11.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. SANDECOR GREEN S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 19206/24.10.2025 -licitatia a III a

Autoturism marca Volkswagen model, Passat, Caroserie: Berlina, An fabricatie: 2005, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WVWZZZ3BZE106266, Nr inmatriculare: TM 26 SDG, Cutie viteze: Manuala, Clasa emisii: Euro 3, Stare: Second hand, Volan: Stanga preţ pornire licitaţie 6.896 lei +T.V.A.

Autoturism marca FORD model TRANSIT, An fabricatie: 2002, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0VXXGBFV2Y81500, Nr inmatriculare: TM 25 SDG, Cutie viteze: Manuala, Clasa emisii: Euro 3,

Stare: Second hand, Volan: Stanga, autoutilitara , model FAGY preţ pornire licitaţie 1.027 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251027114413_19206.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *