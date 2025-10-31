Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – teren extravilan, teren agricol Parța

Imobil înscris în CF406749 Parţa, teren extravilan cu nr. Cadastral 406749 în suprafaţă de 17.300 mp, categorie de folosinţă: neproductiv în suprafaţă de 3.400 mp, nr. Tarla 957, nr. parcelă 1 şi arabil în suprafaţă de 13.900 mp, nr.Tarla 950/2, nr. parcelă 8-9 şi construcţie cu nr. cadastral: 406749-C1 cu suprafaţă construită la sol: 275 mp, nr. Nivele: 1 şi şopron cu nr. cadastral: 406749-C2 cu suprafaţă construită la sol: 167 mp, nr. Nivele: 1, casă fără acte, cu nr. cadastral: 406749-C3 cu suprafaţă construită la sol: 85mp (înscris iî CF sporadic 400987), situat în loc. Parţa, nr. 712, jud. Timiş, preţ de pornire licitaţia a II-a este de 907.497 le i , exclusiv TVA;