Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – teren extravilan, teren agricol Parța
D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul AJFP Timiş organizează în data de 18.11.2025 ora 14.00 în localitatea Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următoarelor bunuri imobile:
Imobil înscris în CF406749 Parţa, teren extravilan cu nr. Cadastral 406749 în suprafaţă de 17.300 mp, categorie de folosinţă: neproductiv în suprafaţă de 3.400 mp, nr. Tarla 957, nr. parcelă 1 şi arabil în suprafaţă de 13.900 mp, nr.Tarla 950/2, nr. parcelă 8-9 şi construcţie cu nr. cadastral: 406749-C1 cu suprafaţă construită la sol: 275 mp, nr. Nivele: 1 şi şopron cu nr. cadastral: 406749-C2 cu suprafaţă construită la sol: 167 mp, nr. Nivele: 1, casă fără acte, cu nr. cadastral: 406749-C3 cu suprafaţă construită la sol: 85mp (înscris iî CF sporadic 400987), situat în loc. Parţa, nr. 712, jud. Timiş, preţ de pornire licitaţia a II-a este de 907.497 lei, exclusiv TVA;
Teren agricol – imobil înscris în CF 406748 Parţa, teren arabil extravilan, nr. cadastral 406748, în suprafaţă de 4800 mp, nr. Tarla 950/2, nr.parcela 7 (înscris în CF sporadic 402828) jud. Timiş, Uat Parţa, preţ de pornire licitaţia a II-a este de 115.010 lei, exculsiv TVA.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru, la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251027114956_841-16.pdf