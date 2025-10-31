„Colibri“, o comedie neagră cu nerv, ajunge la Timişoara

Fundația Artmedia aduce în premieră la Timișoara, în cadrul stagiunii 2025, spectacolul „Colibri“, o comedie horror cu accente de absurd și ironie fină.

Textul este semnat de dramaturgul american Garret Jon Groenveld, iar regia și adaptarea îi aparțin lui Florin Piersic Jr. Traducerea textului a fost realizată de Daniel Popa și Laurențiu Bănescu.

Evenimentul va avea loc luni, 3 noiembrie, cu începere de la ora 19, 30, pe scena Operei Naționale Române din Timișoara.

Spectacolul îi are în distribuție pe Florin Piersic Jr. și George Constantinescu, doi actori care transformă o poveste aparent simplă într-un duel scenic tensionat și captivant.

O poveste inspirată din „1984“ al lui George Orwell, despre șomaj, relațiile de muncă, terorism intern și colibri înarmați, care în deceniul trecut părea un avertisment, dar în ziua de azi pare posibilă în realitate.

Despre montarea actuală, într-o „cheie absurdă“, Florin Piersic Jr. spune:

„O societate distopică, o societate în care totul e controlat, absolut totul e controlat, absolut totul e sub lupă. Prima jumătate a spectacolului, cel puțin, e gândită ca o comedie.

Adică avem și pantofii de clovn, ca să fie mai clară această cheie în care lucrăm. Vreau ca lumea să râdă și să fie vindecător. Râsul e foarte important la teatru și energia care vine din public și, în cazul ideal, după aia liniștea care se așterne.

E un reminder că sunt și lucruri grave pe lume, dar trebuie să râdem în continuare și de ele și de aia cu coasa…“.

„«Colibri » e un spectacol despre frică, despre manipulare, despre cum ne pierdem identitatea în fața unui sistem care ne vrea cuminți. Dar e și o comedie. Neagră.

Cu zâmbetul pe buze și cu un cuțit în spate“, mai declară Florin Piersic Jr., regizorul piesei.

Spectacolul a fost primit cu entuziasm de critici și public deopotrivă. Publicația ”Zile și Nopți” a descris „Colibri“ drept „o comedie neagră care îți taie respirația, cu un text inteligent și o interpretare magnetică“.

„Dialoguri lejere iniţial, în care cei doi prieteni actori se completează excelent, discursul curge fluid […], dar devine din ce în ce mai crud. […]

O comedie absurdă despre un viitor distopic care poate fi extrem de aproape.

În care nu mai faci tot ce îţi doreşti, în care ţi se dicteazã lucruri aberante, se iau decizii care îţi deseneazã brutal viitorul, în care ţi se fură dreptul la emoţie, la sentiment, oamenii nu mai dansează şi nu mai au prieteni.

De mers şi trăit personal“, scrie și Pamela Bojog Pricopie, purtătoarea de cuvânt a UNITER.

La București, premiera a fost considerată „o demonstrație de forță actoricească și regizorală, cu un final care te lasă în tăcere“.

Biletele pot fi achizitionate de pe www.iabilet.ro/bilete-timisoarapremiera-colibri-de-garret-jongroenveld-116584/ .

Spectacolul este recomandat publicului cu vârsta de peste 12 ani și are o durată de aproximativ o oră și 20 de minute.