Anunț licitație – teren intravilan Urseni

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 27 luna 11 ora 14 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitaţie:

imobil situat în localitatea Urseni, Jud. Timiş, înscris în Cartea Funciară nr. 414817 Moşniţa Nouă, reprezentând teren intravilan, în suprafaţă de 805 mp, proprietate a debitorului OFIS CONST SRL, conform anunţului de vânzare nr. 3183-6/20.10.2025, preţ de pornire al licitaţiei a II-a: 216737 lei* + TVA

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 21%).

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251022144434_3183-6_19072.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .