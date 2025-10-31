România revine la Eurovision după doi ani de absență

Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune (SRTv) a aprobat, în ședința din 30 octombrie 2025, participarea României la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest (ESC), care va avea loc în mai 2026, la Viena, Austria.

Această hotărâre marchează reluarea unei tradiții îndrăgite, care a contribuit, de-a lungul anilor, la promovarea muzicii românești pe scena internațională.

Momentul are o semnificație dublă și simbolică: anul 2026 marchează 70 de ani de existență ai Televiziunii Române, dar și 70 de ediții ale Eurovision Song Contest, una dintre cele mai longevive și urmărite competiții muzicale din lume.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori.

Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală.

Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă.

Nu în ultimul rând, apreciem înțelegerea manifestată de European Broadcasting Union, care și-a adaptat invitația adresată Televiziunii Române pentru a reveni în concurs, ținând cont de provocările cu care se confruntă instituția noastră.

Este expresia unui interes real pentru prezența României în acest eveniment mondial de televiziune.” ,a declarat Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv.

„Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România pe una dintre cele mai prestigioase scene internaționale”, a adăugat președintele-director general.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiție muzicală internațională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Lansat în 1956, concursul este transmis anual în întreaga lume, fiind urmărit de peste 160 de milioane de telespectatori din Europa, Australia, Asia și Statele Unite.

România, prin Televiziunea Română, a participat la Eurovision din 1993, obținând de-a lungul timpului performanțe notabile: locul al treilea cu Luminița Anghel & Sistem (Kiev, 2005) și cu Paula Seling & Ovi (Oslo, 2010), respectiv locul al patrulea cu Mihai Trăistariu (Atena, 2006), transmite tvrinfo.ro.

Ediția din 2025, organizată la Basel (Elveția), a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Conform regulamentului Eurovision, țara câștigătoare are dreptul de a găzdui competiția în anul următor, motiv pentru care ediția din 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Capitala Austriei se află la a treia experiență în calitate de gazdă a competiției, după edițiile din 1967 și 2015.