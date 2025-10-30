Întâlnire cu artistul COJO, una dintre vocile autentice ale noii generații, la Zbor Hub Timișoara

Artistul COJO (Andrei Cojocaru), una dintre cele mai autentice voci ale noii generații, va fi prezent joi, 6 noiembrie, de la ora 17:00, la Zbor Hub Timișoara, într-un eveniment special de dialog și inspirație dedicat tinerilor.

Întâlnirea face parte din programul Zbor Hub Timișoara, un spațiu care promovează inovația, dezvoltarea personală și autenticitatea.

Evenimentul oferă participanților ocazia de a-l întâlni pe COJO într-o discuție deschisă despre artă, identitate, sănătate mintală și puterea de a transforma experiențele personale în motivație și creație. Artistul va împărtăși din parcursul său profesional și personal, despre procesul de a scrie și de a crea muzică sinceră, care vorbește despre realitățile generației sale.

Întâlnirea va include o sesiune de întrebări și răspunsuri, gândită ca un dialog autentic între artist și public, într-un cadru prietenos și deschis, specific Zbor Hub Timișoara.

Evenimentul se va desfășura la sediul Zbor Hub Timișoara, începând cu ora 17:00. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Rezervarea locului se face exclusiv prin aplicația Zbor Hub Timișoara, disponibilă în App Store și Google Play.

Andrei Cojocaru, cunoscut sub numele de scenă COJO, este artist, regizor și compozitor român. Prin muzica și mesajele sale, abordează teme precum identitatea, sănătatea mintală și procesul de vindecare prin artă.

COJO s-a remarcat prin stilul său sincer, vizualul cinematografic și modul în care îmbină vulnerabilitatea cu forța creativității, devenind una dintre vocile reprezentative ale noii generații de artiști români.