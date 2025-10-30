Lucrările de punere în siguranță a barajului Porcăreața s-au încheiat

Lucrările de punere în siguranță a barajul Porcăreața, din Valea Clopodia, județul Timiș, au fost finalizate, anunță Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat).

Intervențiile realizate de echipele SGA Timiș – Formația Intervenție Rapidă și Formația Moravița – au refăcut pereul drept din aval (15 m) și au reparat disipatorul de energie, esențial pentru protejarea taluzului și prevenirea eroziunilor.

Lucrările de punere în siguranță au început în 21 august 2025.

Barajul Porcăreața este o lucrare importantă de apărare împotriva inundațiilor, contribuind la siguranța celor peste 600 de locuitori ai localității Clopodia.