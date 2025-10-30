Lucrările de punere în siguranță a barajului Porcăreața s-au încheiat

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Lucrările de punere în siguranță a barajului Porcăreața s-au încheiat

Lucrările de punere în siguranță a barajului Porcăreața s-au încheiat

Lucrările de punere în siguranță a barajul Porcăreața, din Valea Clopodia, județul Timiș, au fost finalizate, anunță Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat).

Intervențiile realizate de echipele SGA Timiș – Formația Intervenție Rapidă și Formația Moravița – au refăcut pereul drept din aval (15 m) și au reparat disipatorul de energie, esențial pentru protejarea taluzului și prevenirea eroziunilor.

CITEȘTE ȘI: Sportivii de la CS Giroc-Chişoda au scris istorie la Campionatul European IKU 2025

Lucrările de punere în siguranță au început în 21 august 2025.

Barajul Porcăreața este o lucrare importantă de apărare împotriva inundațiilor, contribuind la siguranța celor peste 600 de locuitori ai localității Clopodia.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *