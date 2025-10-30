Sportivii de la CS Giroc-Chişoda au scris istorie la Campionatul European IKU 2025

Sportivii de la CS Giroc-Chişoda, pregătiţi de antrenorii George Coca şi Radu Ţîg, au scris istorie la Campionatul European IKU 2025, desfăşurat recent în Polonia.

Echipa de karate a clubului girocean a reprezentat România, cu mândrie şi determinare.

Rezultate:

Preda Luca – campion european kata masculin Seniori, campion european kata masculin Seniori absolut (toate stilurile), campion european kumite masculin +80 kg, vicecampion european kumite masculin Seniori, vicecampion european kumite seniori mixt;

Drucioc Alexandra – campioană europeană kata feminin 12-13 ani;

Golub Sasha – campion european kumite masculin 16-17 ani, campion european kumite pe echipe masculin 16-17 ani;

Coca Alexandru și Vasilescu Ionuț – vicecampioni europeni kumite masculin pe echipe 12-13 ani;

Barjovanu Gabriel – medaliat cu bronz la kumite masculin pe echipe 14-15 ani.

Felicitări şi succes!