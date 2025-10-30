Jandarmii timișeni vor folosi camere video portabile în misiuni

Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș (IJJ Timiș) va utiliza camere video portabile ( body camera) în cadrul misiunilor executate în spațiul public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 22 octombrie 2025.

Măsura are ca scop creșterea transparenței și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la evenimentele publice sau situațiile în care sunt implicate forțele de ordine.

Body camera-urile vor fi utilizate atât în misiunile de menținere și asigurare a ordinii publice, cât și în misiunile de pază și protecție instituțională sau în acțiunile punctuale, precum intervențiile la solicitările cetățenilor sau în cadrul evenimentelor cu grad ridicat de risc.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș dispune de echipamentele tehnice necesare, astfel încât, fiecare jandarm aflat în misiune pentru binele și siguranța cetățenilor, să aibă în dotare echipamente foto-video-audio de tip body worn camera.

”Prin folosirea acestor echipamente vor fi documentate cu acuratețe acțiunile jandarmilor și comportamentul persoanelor implicate; se va reduce riscul apariției unor conflicte sau neînțelegeri și sunt protejate atât drepturile cetățenilor, cât și ale jandarmilor.

Înregistrările efectuate respectă cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal și sunt utilizate strict pentru clarificarea unor situații operative sau pentru administrarea probatoriului, în cazul unor fapte de natură penală sau contravențională.

Utilizarea camerelor video portabile reprezintă un pas important pentru consolidarea relației de încredere dintre jandarmi și comunitatea timișeană. Suntem convinși că aceste mijloace tehnice moderne vor contribui la desfășurarea unor misiuni mai eficiente și mai transparente.

Jandarmeria Timiș își reafirmă angajamentul de a asigura un climat de siguranță publică și de a acționa permanent în sprijinul comunității”, transmite IJJ Timiș.