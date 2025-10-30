Se închide circulaţia în mai multe zone din Timişoara

La solicitarea Aquatim, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de mâine, 31.10.2025, în vederea realizării lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

Astfel, în perioada 31.10.2025 – 1.11.2025, traficul rutier va fi restricționat, etapizat, în zona intersecției străzii Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu strada 16 Decembrie 1989, după cum urmează:

Etapa I: închiderea ieșirii în sensul giratoriu dinspre strada Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu devierea circulației pe câte o bandă pe celălalt sens

Etapa II: închiderea benzii a douaîn sensul giratoriuadiacent ieșirii de pe strada Dr.Pavel Vasici Ungureanu.

Totodată, în perioada 03.11.2025 – 19.12.2025, circulația rutieră va fi restricționată, etapizat, pe strada Treboniu Laurean, în vederea execuției rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de alimentare cu apă, în cadrul obiectivului „CL 13: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud Lot 1”, după cum urmează:

Pentru Etapele I (3.11.2025 – 5.11.2025), III (27.11.2025 – 28.11.2025) și IV (29.11.2025 – 16.12.2025), restricționarea circulației se va asigura cu piloți de dirijare

Pentru Etapa II (5.11.2025 – 26.11.2025), restricționarea se va realiza prin închiderea unui sens de circulație

Pentru Etapa V (17.12.2025 – 19.12.2025), se va realiza inchiderea totală a traficului pe strada Piața Al. Mocioni