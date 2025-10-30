Se închide circulaţia în mai multe zone din Timişoara

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Se închide circulaţia în mai multe zone din Timişoara

Se închide circulaţia în mai multe zone din Timişoara

La solicitarea Aquatim, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de mâine, 31.10.2025, în vederea realizării lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

Astfel, în perioada 31.10.2025 – 1.11.2025, traficul rutier va fi restricționat, etapizat, în zona intersecției străzii Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu strada 16 Decembrie 1989, după cum urmează:

  • Etapa I: închiderea ieșirii în sensul giratoriu dinspre strada Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu devierea circulației pe câte o bandă pe celălalt sens

  • Etapa II: închiderea benzii a douaîn sensul giratoriuadiacent ieșirii de pe strada Dr.Pavel Vasici Ungureanu.

Totodată, în perioada 03.11.2025 – 19.12.2025, circulația rutieră va fi restricționată, etapizat, pe strada Treboniu Laurean, în vederea execuției rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de alimentare cu apă, în cadrul obiectivului „CL 13: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud Lot 1”, după cum urmează:

  • Pentru Etapele I (3.11.2025 – 5.11.2025), III (27.11.2025 – 28.11.2025) și IV (29.11.2025 – 16.12.2025), restricționarea circulației se va asigura cu piloți de dirijare

  • Pentru Etapa II (5.11.2025 – 26.11.2025), restricționarea se va realiza prin închiderea unui sens de circulație

  • Pentru Etapa V (17.12.2025 – 19.12.2025), se va realiza inchiderea totală a traficului pe strada Piața Al. Mocioni

CITEŞTE ŞI: Locul II pentru echipa de studenți ai UVT la concursul național de securitate cibernetică

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *