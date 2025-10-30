Locul II pentru echipa de studenți ai UVT la concursul național de securitate cibernetică

În 25 octombrie, echipa „UVT-CTF”, reprezentând Facultatea de Informatică din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a urcat pe podium la București, în cadrul competiției STS CTF 2025, organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În urma calificărilor online, doar 10 dintre cele 60 de echipe înscrise din universități civile și academii militare au ajuns în finală, potrivit informațiilor transmise de UVT.

Printre acestea s-a numărat și echipa „W3sT-CTF3rS-1337”, care a obținut locul II în competiția națională de securitate.

”Studenții UVT au avut de partea lor, ca avantaje indiscutabile, un parcurs de pregătire intensivă, mult entuziasm pentru soluțiile cele mai creative și o motivație consolidată, provenită prin intermediul ghidajului oferit de mentorii cu care s-au pregătit, cadre universitare și senior-developeri asociați Facultății de Informatică din UVT”, se arată în comunicatul de presă al universității.

Echipa finalistă a concurat sub numele de „W3sT-CTF3rS-1337!” și a fost formată din Iulia-Maria Gheju, Tania Titirigă, Alexandru-Adrian Negru și Raul-Mihai Rădulescu.

”Finala s-a desfășurat la Hotel Sheraton București, cu 32 de provocări intense din domenii precum securitate web, criptografie, inginerie inversă, criminalistică digitală, steganografie.

După șase ore de concentrare maximă, echipa „UVT-CTF” a urcat pe podium, dovedind că Timișoara face performanță la nivel național, prin reprezentanții Universității de Vest din Timișoara”, specifică sursa menționată.