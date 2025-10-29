Proiectele propuse de liceenii timişoreni pentru școala lor, în cadrul programului de bugetare participativă

Aproximativ 300 de elevi, împărțiți în echipe, au elaborat 64 de proiecte pentru prima ediție a programului de bugetare participativă dedicată liceelor, lansată de Primăria Municipiului Timișoara. Ei au reprezentat colegii din 17 licee, au adunat idei, opinii și nevoi din comunitatea lor școlară și le-au transformat împreună cu profesorii coordonatori și reprezentanții municipalității în propuneri concrete. Acestea acoperă o gamă largă de domenii, de la amenajarea unor zone de socializare, la inițiative artistice sau la soluții care îmbină tehnologia cu creativitatea.

“Îi felicit pe tinerii liceeni pentru muncă și creativitate. Avem 64 de idei excelente, nu ne-am așteptat la așa de multe. Toate cu potențial de a transforma școlile. Exact acesta este scopul proiectului de bugetare participativă: un exercițiu de democrație reală, care implică și efort, și responsabilitate. Urmează etapa în care tinerii vor trebui să-și convingă colegii că proiectul lor este cel mai bun și că merită să îl finanțăm și să prindă viață”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Potrivit municipalităţii, în cadrul programului de bugetare participativă, „liceenii timișoreni au venit cu idei creative și curajoase care arată cum își doresc să arate școala lor: locuri de relaxare și socializare, spații moderne de învățare, laboratoare digitalizate, inițiative sportive și artistice, artă și tehnologie. Toate inițiativele au același obiectiv – să facă liceul un spațiu al creativității și colaborării. Toate propunerile pot fi consultate pe platforma dedicată: https://decidem.primariatm.ro/bp/2025/propuneri „.

Următorul pas în cadrul programului este evaluarea și validarea propunerilor primite, iar în perioada 5-10 noiembrie va avea loc votarea și desemnarea proiectelor câștigătoare. Fiecare liceu desemnat câștigător va beneficia de un buget maxim de 50.000 de lei pentru implementarea proiectelor propuse și votate de elevi.

Primăria Municipiului Timișoara și ASEMT organizează această ediție specială în contextul Anului Național al Copilului și al Anului European al Educației pentru Cetățenie Digitală. Inițiativa pune accent pe implicarea tinerilor în viața comunității și pe dezvoltarea responsabilității civice și a competențelor digitale.