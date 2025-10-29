Un poliţist timişorean a salvat un bărbat care încerca să se spânzure. A spart geamul ferestrei şi a intrat în locuinţă

În noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 4:00, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între concubini, pe strada Ioachim Miloia din municipiu.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, aflată în fața locuinței împreună cu copilul minor, aceștia l-au observat în interiorul apartamentului pe bărbatul în cauză, care intenționa să se spânzure de un corp de mobilier.

Potrivit IPJ Timiş, fără a ezita, agentul de poliție Alexandru a spart geamul ferestrei, a pătruns în locuință și a intervenit pentru a-l împiedica pe bărbat să își ducă la îndeplinire gestul suicidar.

În timpul intervenției, dulapul de care intenționa bărbatul de 47 de ani să se spânzure s-a prăbușit peste cei doi, iar polițistul a suferit o plagă tăiată la nivelul antebrațului, precum și mai multe escoriații la nivelul picioarelor.

După ce l-a eliberat pe bărbat, agentul de poliție i-a aplicat manevre de resuscitare, reușind să îl stabilizeze până la sosirea echipajelor medicale.

La fața locului au fost direcționate două ambulanțe, fiind acordate îngrijiri medicale celor implicați.

Polițistul a fost transportat la spital, fiind conștient și stabil, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale la nivelul antebrațului.

„Prin acțiunea sa promptă și curajul dovedit, agentul de poliție Alexandru a salvat o viață, punându-și propria siguranță în pericol pentru protejarea semenilor.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș îi adresează felicitări pentru spiritul de sacrificiu, profesionalismul și devotamentul dovedite în îndeplinirea misiunii”, a transmis IPJ Timiş.

Imagine cu rol ilustrativ