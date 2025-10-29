Timișoara, tot mai vizitată de turiști. Puncte forte: catedralele şi ospitalitatea. Mizeria, traficul şi problemele cu transportul în comun pătează imaginea

Timișoara devine tot mai atractivă pentru turiști, în special pentru cei străini.

Un studiu realizat, de curând, de Universitatea de Vest arată că principalele obiective vizitate sunt catedralele şi zona centrală a urbei.

Oamenii apreciază ospitalitatea și gastronomia bănățeană, dar spun că e loc de îmbunătățiri la capitolul informare turistică şi la tot ce ţine de trafic şi de curăţenie.

Nu mai puţin de 60% dintre turiștii Timișoarei sunt străini din state europene, alţii venind din Asia sau America.

La capitolul obiective de vizitat, pe primul loc se află Catedrala Mitropolitană, urmată de Domul Romano-Catolic, Catedrala Ortodoxă Sârbă, Muzeul Armatei și Bastionul Theresia.

Rămân, însă, aspecte importante de îmbunătățit. Cei care au vizitat orașul susţin la unison că nu pot să-și achiziţioneze ușor bilete pentru mijloacele de transport în comun (n.r. – destule vechi şi nu circulă prea bine), sunt puţine indicatoare în oraş, dar și că e prea mult trafic, mizerie şi praf…

Studiul, care a analizat gradul de satisfacție al vizitatorilor, dar și motivul călătoriei, a fost realizat pe 750 de respondenți, care au completat un chestionar cu 28 de întrebări.