Mult fum şi panică la spitalul din Oţelu Roşu

Pompierii militari cărășeni au fost solicitați să intervină, marţi, pentru stingerea unui incendiu produs în podul spitalului din Oțelu Roșu.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș, echipaje ale SVSU Oțelu Roșu, echipe ale distribuitorilor de energie electrică și gaze și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta cu degajări de fum, generat de un ventilator de aerisire montat la tavanul din baie.

De la etajul 3 , Secția de chirurgie, au fost evacuate trei pacienţi persoane și un aparținător. Un asistent din tura de serviciu a folosit un stingător pentru stingerea incendiului produs la ventilatorul de la aerisire montat la tavanul din baie.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric, a transmis ISU Semenic.

Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Sursa foto: ISU Semenic