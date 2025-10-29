Dieta care vindecă gingiile dureroase

Dieta mediteraneană, celebră pentru beneficiile cardiovasculare, are un efect surprinzător asupra sănătății orale: poate reduce cu până la 65% riscul de boli ale gingiilor și inflamații dureroase.

Cercetătorii britanici au evaluat 200 de pacienți prin examinări dentare, analize de sânge și chestionare alimentare, descoperind o legătură puternică între alimentație și sănătatea gingivală.

Rezultatele au arătat că pacienții care au adoptat o dietă bogată în fructe, legume, leguminoase și ulei de măsline au prezentat niveluri semnificativ mai scăzute ale markerilor inflamatori și o sănătate mai bună a gingiilor.

Pe de altă parte, studiul a revelat o veste proastă pentru iubitorii de carne roșie: consumul frecvent crește riscul de a dezvolta boli grave ale gingiilor sau inflamații sistemice.

Pacienții care nu au urmat cu strictețe dieta mediteraneană, în special cei care consumau des carne roșie, au manifestat tendința de a suferi de afecțiuni gingivale mai severe.

Alimentele care vindecă sunt: grăsimile sănătoase (uleiul de măsline conține acid oleic, care reduce markerii inflamatori, peștele gras, nucile și semințele, bogate în omega-3).

Previn inflamațiile cerealele integrale (orezul brun, ovăzul și pâinea integrală conțin compuși antiinflamatori naturali), fructele și legumele: legumele cu frunze verzi stimulează producția de salivă și neutralizează acizii, citricele (portocale, lămâi) și fructele de pădure (cireșe, afine) sunt bogate în polifenoli care reduc placa dentară și cariile.

Profesorul Luigi Nibali, autorul principal al studiului, subliniază: „Cercetarea noastră arată efectul potențial pe care o dietă bogată în nutrienți și plante l-ar putea avea asupra îmbunătățirii sănătății gingiilor la nivel național”.

Dr. Giuseppe Mainas, coautor al studiului, consideră că aceste rezultate ar trebui integrate în tratamentul pacienților: „Aspectele legate de alimentație ar trebui luate în considerare în mod holistic atunci când se evaluează tratamentul pentru parodontită la pacienți”.

Cercetătorii subliniază că studiul oferă o bază solidă pentru cercetări viitoare menite să înțeleagă mai bine relația dintre consumul de alimente și afecțiunile gingivale.

Dieta mediteraneană se confirmă astfel nu doar ca un aliat al inimii și al longevității, ci și ca o soluție accesibilă și naturală pentru prevenirea problemelor dentare și a inflamațiilor dureroase ale gingiilor.

