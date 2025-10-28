Defecţiune la Colterm! Abonaţii de pe 7 străzi, fără apă caldă şi încălzire

Miercuri, 29 octombrie 2025, între orele 08:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și a încălzirii la punctul termic Plevna, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: 16 Decembrie 1989, Brașov, Gen. H. Berthelot, Ghe. Doja, Plevna, Remus, Tudor Vladimirescu – în total 23 de branșamente.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Știm că aceste întreruperi sunt neplăcute, dar ele sunt necesare pentru întreținerea rețelei și menținerea confortului abonaților noștri. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Colterm.

