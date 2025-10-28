Opt luni pentru o nouă celulă la Depozitul de Deșeuri Ghizela

Opt luni este termenul în care Celula III a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Ghizela va trebui să fie construită de către câștigătorul licitației, transmite Consiliul Județean Timiș.

Suma pentru realizarea celei de-a 3-a celule a deponeului se ridică la 37.974.578,72 lei (fără TVA), implementarea urmând a fi realizată de o asociere de firme.

Dacă nu vor exista contestații, peste 11 zile va putea fi semnat contractul de execuție pentru demararea lucrărilor.

Asta înseamnă că cel târziu la începutul verii, dacă câștigătorul licitației respectă contractul, Timișul va avea un nou loc de depozitare a deșeurilor.

”Pentru ca Celula III să fie funcțională vor fi făcute o serie de lucrări, de la cele de realizare a terasamentului la construirea unei bariere geologice, un sistem de drenaj, lucrări de protecție, drumuri de acces și puțuri pentru extragerea biogazului, toate la standarde europene.

Noul loc de depozitare va fi gestionat de firma înființată de administrația județeană.

Vor fi respectate toate normele de depozitare, astfel încât să nu se mai pună vreodată problema unui dezastru ecologic, așa cum a fost cazul în această toamnă, înainte de rezilierea contractului fostului operator al deponeului.

Până când Celula III va fi finalizată, deșeurile vor fi transportate către Hunedoara. Va fi o perioadă grea, dar, la finalul ei, Timișul va avea un management civilizat, european al depozitării deșeurilor în Timiș”, transmite CJ Timiș.