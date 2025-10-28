Au fost virați banii pentru 600.000 de beneficiari ai tichetelor de energie

Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat marți că au fost virați banii pentru 600.000 de beneficiari ai tichetelor de energie.

Potrivit ministrului, este vorba de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din luna septembrie.

„Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează. Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari”, a scris pe Facebook Florin Manole.

El spune că toți cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale.

