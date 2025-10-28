Artişti premiaţi UAP 2025, în expoziţie la Timişoara

Artişti premiaţi UAP 2025, în expoziţie la Timişoara

Dacian Andoni, Mihai Zgondoiu și Cătălin Bădărău, artişti premiați UAP 2025, expun chiar acum la Timişoara.

”Ne mândrim cu artiștii care dau consistență spațiilor noastre și aduc o energie autentică scenei contemporane.
La Gala Uniunii Artiștilor Plastici din România, Dacian Andoni, Mihai Zgondoiu și Cătălin Bădărău au fost distinși cu Premiile pentru Pictură, Grafică și Sculptură, o recunoaștere firească a valorii și consecvenței lor. Lucrările celor trei pot fi descoperite în expoziția <<Gărâna 2025 – Atelier de creație>>, deschisă în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia.

Proiectul este realizat în colaborare cu Fundația Herczeg, o familie care susține constant arta vie și dialogul cultural autentic. Pictura lui Dacian Andoni are densitate, profunzime și o forță tăcută care rămâne.

Arta lui Mihai Zgondoiu e lucidă, directă, uneori ironică, dar mereu atent construită.

Sculptura lui Cătălin Bădărău transformă materia în meditație: formele sale, riguroase și tensionate, vorbesc despre echilibrul fragil dintre forță și vulnerabilitate, dintre corp și memorie.

<<Gărâna – Atelier de creație>> a devenit o tradiție pentru muzeul nostru, un loc de întâlnire între artiști, privitori și idei. Premiile celor trei confirmă continuitatea acestui spirit: libertate, rigoare și bucuria de a crea, ” au transmis cei de la MNaB.

Expoziţia din Bastionul Maria Theresia, Mansarda B2 poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10 şi 18.

