Cupa României: CSC Dumbrăvița – FC Rapid, transmis în direct. Programul tuturor jocurilor

De marţi (28 octombrie) până joi, vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano la fotbal, ediția 2025-2026.

Dintre cele 12 partide programate, 9 vor fi transmise în direct la posturile TV Digi Sport și Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.

Iată programul meciurilor:

Grupa A

marţi, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport);

miercuri, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș (YouTube FRF TV);

joi, 30 octombrie, Superbet Arena Giuleşti, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport).

Grupa B

miercuri, ora 18:30: CS Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport);

miercuri, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport, Prima Sport);

joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport).

Grupa C

marţi, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați (YouTube FRF TV);

marţi, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport);

miercuri, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport).

Grupa D

marţi, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport);

joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV);

joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport, Prima Sport).

