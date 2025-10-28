Aparatură ultramodernă pentru intervenții chirurgicale gratuite, donată Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Timișoara

Clubul Rotary Ripensis Timișoara a finalizat cu succes proiectul „Give a Smile” (ediția a II-a), o inițiativă dedicată transformării vieților prin acces la îngrijiri medicale de top. Ceremonia de predare a avut loc luni, la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Timișoara.

„Proiectul, în valoare de 90.000 euro, a dotat spitalul cu aparatură ultramodernă pentru intervenții chirurgicale gratuite, adresate atât pacienților oncologici, cu malformații cranio-faciale, precum şi celor cu buză de iepure (cheiloschizis) și gură de lup (palatoschizis).

Aceste proceduri, realizate de echipa clinicii de chirurgie maxilo-facială cu tehnologie de ultimă generație, redau sănătatea, încrederea și demnitatea, facilitând reintegrarea socială a pacienților <<Give a Smile>> şi transformă Timișoara într-un centru regional de excelență medicală, oferind tratamente salvatoare.

Evenimentul din 27 octombrie a celebrat solidaritatea cu comunitatea, punând accent pe impactul acestui proiect. Mulțumim donatorilor si voluntarilor pentru susținere!”, a declarat Zoltan Kovacs, preşedintele Rotary Ripensis Timişoara.