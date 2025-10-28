Acţiune de amploare a poliţiei în Timiş: amenzi pe bandă rulantă şi permise reţinute

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat în 27 octombrie, în intervalul orar 11.00-15.00, o acțiune pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație.

Acțiunea s-a derulat sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române, pe DN 6, în sistem “releu” în județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș.

Prin această acțiune s-a urmărit reducerea riscului rutier, impunerea respectării regimului legal de viteză și adoptarea unei conduite preventive în trafic.

Astfel, pe raza județului Timiș, polițiștii rutieri, cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român, au legitimat și verificat peste 250 de persoane și au controlat 237 de autovehicule.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale, dintre care 112 pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 2 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, 17 pentru neutilizatea centurii de siguranță și 74 pentru alte abateri la regimul rutier, în valoare totală de 50.159 de lei.

Totodată, au fost reținute 10 permise de conducere, dintre care 6 pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 2 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 2 pentru alte abateri la regimul rutier, fiind retrase și 16 certificate de înmatriculare, a transmis IPJ Timiş.

Exemple:

* Un tânăr, de 24 de ani, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 6, între localitățile Biled și Șandra, cu o viteză de 148 km/h, pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 58 km/h.

Acesta a fost sanționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 Rep. cu o amendă de 1822,5 lei, totodată fiind dispusă și măsura complementară de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

* Un bărbat, de 36 de ani, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 6, între localitățile Biled și Șandra, cu o viteză de 150 km/h, pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 60 km/h.

Acesta a fost sanționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 Rep. cu o amendă de 1822,5 lei, totodată fiind dispusă și măsura complementară de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

* Un bărbat, de 73 de ani, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 6, în localitatea Șandra, cu o viteză de 112 km/h, pe un segment de drum limitat la 50 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 62 km/h.

Acesta a fost sanționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 Rep. cu o amendă de 1822,5 lei, totodată fiind dispusă și măsura complementară de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să respecte limitele legale de viteză”, este mesajul Poliţiei Timiş.

Sursa foto: IPJ Timiş