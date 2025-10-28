Hoți din buzunare, depistați de polițiștii locali în tramvaiul 2 din Timișoara. Unul avea asupra sa un briceag

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban, aflați în patrulare luni după-amiază, în jurul orei 13.00, au depistat în tramvaiul nr. 2 care se deplasa dinspre Bulevardul Regele Carol I spre Piața A. Mocioni, două persoane, un bărbat și o femeie, cunoscute ca făcând parte din categoria hoților din buzunare.

Cele două persoane nu dețineau bilete sau abonamente de călătorie, motiv pentru care au fost coborâți din mijlocul de transport și s-a trecut la legitimarea lor.

La efectuarea controlului corporal sumar asupra bărbatului de 50 de ani, cu domiciliul în Timișoara, s-a constatat că avea asupra sa un briceag.

El a fost preluat imediat de polițiștii locali fiind întocmite documentele pentru predarea lui polițiștilor de la Secția 3, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Atât el cât și femeia de 62 de ani, cu domiciliul în Vinga, care îl însoțea au fost și sancționați cu câte 500 lei conform Legii 92/2007 pentru călătorie fără bilet.