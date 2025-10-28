Ecograf ultraperformant, achiziționat cu ajutorul fondurilor strânse la Timotion 2025

Un ecograf portabil a fost achiziționat pentru Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp cu ajutorul fondurilor strânse la Timotion 2025.

Potrivit asociației, 4.000 de pacienți oncologici pot beneficia acum de acest aparat. Dispozitivul permite realizarea unor investigații imagistice cu rezoluție înaltă, atât în compartimentul de imagistică al unității sanitare, cât și la patul pacienților internați în spital care, din cauza stării de sănătate, nu se pot deplasa.

Ecograful este un echipament de ultimă generație, cu portabilitate ridicată, ce permite conectarea la device-uri inteligente, oferind posibilitatea stocării, analizării și transmiterii rapide a imaginilor.

„Ecograful este echipat cu două sonde speciale. Prima este o sondă liniară complexă, utilizată în evaluarea structurilor superficiale, cu o rezoluție foarte înaltă, și care dă posibilitatea identificării unor eventuale modificări patologice, inclusiv vizualizarea unor formațiuni tumorale de mici dimensiuni. A doua sondă este dedicată consultului imagistic mamar, esențial pentru pacienții care necesită investigații de specialitate în oncologie. Tot cu ajutorul acestei sonde se pot face investigații Doppler pentru analiza fluxului sangvin la nivelul vaselor și se poate evalua gradul de vascularizare al formațiunilor suspecte”, spune dr. Mihaela Nicolcioiu, medic primar Medicină Internă la Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Efortul comun al alergătorilor, al donatorilor și al organizatorilor Timotion 2025 a făcut posibil acest proiect.

„Le mulțumim tuturor celor care au ales să fie parte din acest proiect. Prin solidaritate și empatie, am reușit să transformăm energia unei curse într-un ajutor concret pentru pacienți noștri. Ecograful portabil este mai mult decât un echipament medical, înseamnă un diagnostic imagistic rapid pentru fiecare pacient oncologic”, spune dr. Valeriu Borugă, manager la Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Aparatul permite și realizarea de elastografii. Este vorba despre o tehnică avansată de imagistică ce măsoară elasticitatea și rigiditatea țesuturilor, oferind mai multe informații față de ecografia clasică. În oncologie elastografia este folosită pentru evaluarea neoplaziilor mamare, hepatice sau tiroidiene.