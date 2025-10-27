Alexandru Rogobete anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat, el precizând că investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi.

În plus, Cabinetele medicale mobile de prevenţie şi screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu organizaţii locale şi asociaţii profesionale, transmite News.ro, citat de g4media.ro.

”Când medicina ajunge în comunităţile unde accesul la servicii de sănătate este limitat, nu vorbim doar despre tratament, ci despre şanse reale la viaţă.

Am participat astăzi la evenimentul „Caravana de sănătate” a Crucii Roşii din România, iniţiativă ce demonstrează concret ce înseamnă prevenţia făcută cu empatie şi responsabilitate: mii de oameni consultaţi gratuit, afecţiuni depistate la timp şi intervenţii care au schimbat destine.

Avem nevoie de un sistem medical care merge către oameni, nu de unul care îi aşteaptă. Caravana de sănătate continuă misiunea Crucii Roşii Române de a aduce medicii mai aproape de oameni şi de a transforma prevenţia într-un sprijin real pentru cei aflaţi în nevoie.

Este un exemplu care arată cât de important este parteneriatul dintre autorităţi, profesionişti şi societatea civilă”, transmite ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Alexandru Rogobete precizează că ”prevenţia este esenţială şi trebuie să devină o componentă reală şi accesibilă a sistemului medical românesc”.

”De aceea, facem paşi concreţi pentru extinderea serviciilor medicale de prevenţie în toate regiunile ţării, inclusiv în zonele rurale greu accesibile. Extinderea reţelei caravanelor medicale şi decontarea serviciilor oferite de acestea prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reprezintă următorul pas firesc.

Cabinetele medicale mobile de prevenţie şi screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu organizaţii locale şi asociaţii profesionale”, anunţă ministrul Sănătăţii.

Potrivit lui Rogobete, serviciile medicale oferite în aceste caravane, consultaţiile, procedurile diagnostice şi terapeutice, precum şi serviciile de spitalizare de zi, vor fi decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

”Acestea vor fi acordate de medici specialişti, prin asistenţă medicală mobilă, astfel încât orice român, indiferent de locul în care trăieşte, să aibă acces la îngrijire şi diagnostic”, spune minnistrul.

Alexandru Rogobete mai anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele în care accesul la servicii medicale este limitat.

”Investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi. Ne propunem astfel să oferim acces la sănătate pentru toţi românii, pentru că este o datorie morală şi profesională să fim acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de noi. Ai încredere în cei care te pot ajuta! Pentru că încrederea ne vindecă, ne apropie şi ne face viaţa mai uşoară”, afirmă ministrul.

Sursa foto: Ministerul Sănătății/Facebook