Parteneriat între Primăria Timișoara și Asociația Miltonia pentru reabilitarea a două clădiri ale fostului liceu ”Ion Mincu”

Un parteneriat între Primăria Timișoara și Asociația Miltonia aduce o investiție de două milioane de euro în reabilitarea atelierelor și cantinei fostului liceu de arhitectură „Ion Mincu”.

Ambele se află într-o stare puternică de degradare și nu pot fi utilizate. Consiliul Local va vota un parteneriat în baza căruia Asociația Miltonia va investi 2 milioane de euro pentru a reabilita, dota și transforma cele două clădiri într-un spațiu pentru activități educativ-culturale. Parteneriatul este propus pentru o durată de zece ani, la finalul căreia Primăria Municipiului Timișoara va beneficia de imobile complet renovate.

„Salut acest parteneriat cu societatea civilă pentru crearea unor spații moderne dedicate educației și învățării. Le mulțumesc celor care aleg să investească alături de municipalitate în proiecte care aduc valoare comunității.

Timișoara are nevoie de astfel de modele de colaborare, în care încrederea și responsabilitatea comună se transformă în investiții reale pentru oameni. Este o investiție care va fi realizată etapizat, astfel încât spațiul să poată fi folosit și să prindă viață cât mai curând”, spune primarul Dominic Fritz.

Imobilele, situate în imediata vecinătate a Parcului Botanic, nu sunt folosite de șapte ani, de la reorganizarea Liceului „Ion Mincu”, și nu generează venituri pentru municipalitate.

Primăria Timișoara a analizat mai multe scenarii pentru valorificarea acestora, inclusiv transformarea lor în spații pentru servicii medicale. În urma discuțiilor cu Ministerul Educației, această opțiune a fost respinsă. Municipalitatea propune acum o soluție care menține profilul educativ și adaugă o componentă culturală.

În baza protocolului, Asociația Miltonia va realiza în primă fază intervențiile urgente pentru prevenirea degradării suplimentare și igienizarea spațiilor, urmând apoi investițiile mai ample necesare pentru reabilitarea completă a imobilelor.

Proiectul prevede ca în cadrul acestor spații să fie desfășurate activități educativ-culturale, precum programe de formare pentru educație prin cultură, ateliere, expoziții, dezbateri, competiții tematice și evenimente dedicate tinerilor și elevilor.

Investițiile vor fi realizate de Asociația Miltonia din fonduri proprii și prin atragerea de alte finanțări. Primăria Timișoara va aviza documentațiile tehnice și va sprijini asociația în parcurgerea procesului administrativ.

Pe durata parteneriatului, imobilele vor rămâne în proprietatea administrației locale. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/81f0f92d-ddaf-4313-88c8-f6cb7fc0b957