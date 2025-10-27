Fritz: „Am găsit în Cimitirul din Buziașului locuri de veci pregătite să fie vândute ilegal pe mii de euro” VIDEO

Fritz: "Am găsit în Cimitirul din Buziașului locuri de veci pregătite să fie vândute ilegal pe mii de euro" VIDEO

„Am găsit în Cimitirul din Buziașului locuri de veci pregătite să fie vândute ilegal pe mii de euro.”, a anunţat, pe facebook, primarul Dominic Fritz.

Edilul a declarat: „Cimitirul a fost concesionat de fosta administrație în 2020, pe 5 ani. Contractul a expirat și am pus capăt acestei situații revoltătoare. Primăria a preluat cimitirul, facem curățenie pe teren și în acte, iar toate locurile vor fi inventariate și administrate transparent.

Am calculat și penalități pentru întârzierea eliberării spațiilor administrative: 173.000 de lei pentru primele 30 de zile. Fiecare nouă zi de întârziere îi mai costă 1.000 euro.

Vă spun în video care era șmecheria”.

