Defecțiune la linia de contact, trafic feroviar oprit pe ruta Timișoara Nord – Ronaț Triaj

O defecțiune la linia de contact blochează traficul feroviar între Timișoara Nord și Ronaț Triaj. Echipele CFR intervin pentru remedierea problemei și reluarea circulației în siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. anunță că luni, în jurul orei 13:35, s-a produs o defecțiune la linia de contact pe secția Timișoara Nord – Ronaț Triaj.

Incidentul a avut loc la plecarea trenului R 2029, operat de CFR Călători, când pantograful locomotivei s-a rupt. Linia de contact a fost avariată.

Din cauza incidentului, traficul feroviar este temporar întrerupt, fiind afectat trenul IR 73, staționat în Ronaț Triaj.

Echipele de intervenție ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara s-au deplasat imediat la fața locului cu drezină pantograf, pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în siguranță cât mai curând posibil.