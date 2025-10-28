Vreme mai caldă decât normalul acestei perioade, în următoarele patru săptămâni, mai ales în vestul țării

România va înregistra temperaturi peste mediile climatologice normale în perioada 27 octombrie – 24 noiembrie, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

(sursa: Mediafax)