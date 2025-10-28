Pericolul din ceașca de ceai

Pliculețele de ceai conțin microplastice care ajung direct în ceașca de ceai, avertizează oamenii de știință după un studiu îngrijorător care a testat mai multe mărci populare.

Cercetarea publicată în revista „Food and Chemical Toxicology” a descoperit fibre microplastice în toate probele de ceai analizate, inclusiv în ceaiurile din plante considerate mai sănătoase.

Studiul a testat ceaiuri verzi, de salvie, de tei și de mușețel de la cinci mărci turcești populare. Toate probele au conținut microplastice. Cercetări anterioare au descoperit microplastice în ceaiul negru, iar noul studiu arată că nici ceaiurile din plante nu sunt ferite de contaminare.

Multe pliculețe de ceai sunt fabricate din plastic, care apoi eliberează microplastice în băutură pe măsură ce se infuzează.

Studiul califică riscurile pentru sănătate asociate microplasticelor din pliculețele de ceai drept „o preocupare semnificativă”.

Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic cu lungimea mai mică de 5 milimetri. Acestea se formează din bucăți mai mari de plastic care se degradează parțial, iar aceste bucăți mici sunt incredibil de dificil de eliminat.

Aceste fragmente minuscule se răspândesc peste tot, ajungând în aer, oceane, sol și surse de hrană. Oamenii și animalele ingerează și inhalează apoi aceste particule. Microplasticele au fost descoperite în sânge, salivă, ficat, rinichi și placentă, potrivit unui raport al

revistei Harvard Medicine.

Microplasticele au fost asociate cu un risc crescut de boli de inimă, boli de rinichi, Alzheimer și probleme de fertilitate.

Totuși, știința despre efectele microplasticelor asupra sănătății umane este încă în fază incipientă.

Cea mai bună modalitate de a reduce microplasticele din ceștile de ceai este să cumpărați ceai vrac sau să găsești pliculețe de ceai fără plastic. Unele mărci oferă pliculețe de ceai fără plastic sau pe bază de plante.