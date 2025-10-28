Geamuri ale unor case din Giroc şi Chişoda, sparte cu pietre. Un bărbat a fost reţinut de poliţişti

La data de 27 octombrie 2025, polițiștii Secției 1 Rurale Ghiroda au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 63 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere în mod repetat.

În 24 octombrie, polițiștii Secției 1 Rurale Ghiroda au fost sesizați de către un bărbat de 65 de ani cu privire la faptul că o persoană i-a distrus, cu pietre, geamurile locuinței situate în localitatea Giroc, pe strada Păpădiei.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, în cursul lunilor septembrie și octombrie, tot prin aruncarea cu pietre, au mai fost distruse geamurile a două locuințe și ușa unei societăți comerciale, de asemenea, de pe raza localității Giroc (2) și Chișoda (1), a transmis IPJ Timiş.

În baza probatoriului administrat, a fost identificat un bărbat în vârstă de 63 de ani, bănuit de comiterea faptelor.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere (4 acte materiale).