20 de biciclete și o trotinetă electrică fără acte de proveniență, găsite într-un TIR la Nădlac

Polițiștii de frontieră de la Nădlac au descoperit într-un TIR 20 de biciclete și o trotinetă electrică, estimate de aproape o jumătate de milion de lei, fără acte de proveniență.

Polițiștii de frontieră de la Nădlac au verificat un TIR condus de un cetățean român în vârstă de 25 de ani.

În compartimentul destinat transportului de marfă, polițiștii au descoperit 20 de biciclete, dintre care 15 electrice, și o trotinetă electrică, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

CITEȘTE ȘI: Răspunsul ministrului Daniel David la Raportul ESPAD privind consumul de alcool și droguri în rândul elevilor

Bunurile, în valoare de aproximativ 475.000 de lei, au fost ridicate, iar șoferul a fost dusă la sediul instituției pentru efectuarea cercetărilor.

În aceste caz se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.