Nikolaus Lenau, omagiat la Timișoara cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la moartea sa

În perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2025, Timișoara va celebra personalitatea marelui poet Nikolaus Lenau, evocându-i moștenirea literară printr-o conferință internațională dedicată poetului, cu prilejul comemorării a 175 de ani de la moartea sa.

Manifestarea este organizată de Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara, în colaborare cu Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara, cu Forumul Democrat al Germanilor din Banat, cu Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” și cu alți parteneri din țară și din străinătate, fiind susținută de fundația Stiftung Deutsche Sprache și asociația Verein Deutsche Sprache din Germania, precum și de instituții partenere din România.

Deschiderea oficială va avea loc în 31 octombrie, la ora 17.00, la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara (Biblioteca UPT, Sala polivalentă, Str. Vasile Pârvan nr. 2 B).

După discursurile de bun-venit susținute de rectorul Politehnicii, Florin Drăgan, de prof.univ.dr. Daniel Dejica-Carțiș, decanul Facultății de Științe ale Comunicării, de Anja Zougouari, consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, de Georg Bardeau, consulul onorific al Austriei și de Peter Tamás, consulul onorific al Ungariei, programul va debuta cu o seară muzicală coordonată de dr. Johann Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, transmite universitatea.

Poeziile lui Lenau vor fi interpretate de Ildiko Antonia Babenco (Opera Națională Română din Timișoara), Ilinca Andronachi, Andrei Belean (Liceul Ion Vidu) și Cristian Ardelean (Filarmonica Banatul Timișoara). La pian, îi va acompania Simona Mustețiu, profesoară la Liceul Ion Vidu.

După momentul muzical, va urma o prezentare multimedia a poetului realizată de Ilse Hehn (Germania), prin imagini, colaje și texte.

În zilele următoare, programul va acoperi un amplu spectru tematic, de la analize literare și lecturi ale unor scriitori din Germania și din România până la comunicări despre importanța traducerii literare în context european.

Evenimentul reunește cercetători, scriitori și artiști din România, Austria, Germania și Ungaria și include comunicări, lecturi literare și cercetări dedicate operei lui Lenau, receptării poetului în Europa Centrală și relevanței creației sale în ziua de azi.

Un moment deosebit al manifestării va fi excursia la Lenauheim în 2 noiembrie, unde participanții vor vizita Muzeul Nikolaus Lenau, Casa Memorială și biserica parohială. Vor fi prezenți reprezentanți ai Primăriei Lenauheim și ai asociației Heimatortsgemeinschaft Lenauheim (Germania).

Ultima zi a conferinței va avea loc în 3 noiembrie, în sala festivă a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara.

După cuvântul de salut al directoarei Gabriela Simona Mateiu, elevii clasei a VI-a vor prezenta proiectul „Nikolaus Lenau și mașina timpului”, coordonat de dr. Lorette Cherăscu.

Programul va continua cu lecturi literare, comunicări științifice, momente artistice și cu proiecția filmului documentar ”Nikolaus Lenau… astăzi”, realizat de Tiberiu Stoichici și Adrian Drăgușin (TVR / Akzente).