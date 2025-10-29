Vaporaşele de pe Bega, retrase până la primăvară

Vaporașele STPT își încheie călătoria pe canalul navigabil Bega pentru acest sezon.

Cele șase ambarcațiuni de pasageri vor fi retrase, începând cu data de 1 noiembrie 2025, pe platforma special amenajată din Depoul Dâmbovița.

Ultima zi de operare a vaporașelor va fi vineri, 31 octombrie, după care vor intra în programul de mentenanță și revizii tehnice periodice.

Vaporașele vor reveni pe Bega în primăvara anului 2026, cel mai probabil în luna martie, odată cu reluarea transportului public și a plimbărilor de agrement pe apă.

Potrivit STPT, peste 140.000 de călători, timișoreni și turiști, care au ales vaporașele pentru deplasările lor în oraș sau pentru momentele de relaxare pe Bega.