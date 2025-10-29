Una dintre cele mai longevive instituții corale tradiționale din Banat aniversează 150 de ani

Una dintre cele mai longevive instituții corale tradiționale din Banat, corul bisericesc Armonia din orașul cărășean Bocșa, va sărbători duminică, 2 noiembrie, 150 de ani de la înființare.

Organizat de Biblioteca ”Tata Oancea” din Bocșa și de Parohia ”Sf. Nicolae” și ”Sf. Constantin și Elena”, la sediul acesteia, cu sprijinul administrației orășenești, momentul aniversar va avea loc cu începere de la ora 11 și va cuprinde slujbe de pomenire a membrilor și susținătorilor mișcării corale trecuți în eternitate.

Vor mai avea loc lansarea monografiei ”Corul bisericesc din Bocșa Română, 1875-2015”, ceremonia de decernare a diplomelor de apreciere și, firește, un concert susținut de componența actuală a corului aniversat.