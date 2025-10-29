Una dintre cele mai longevive instituții corale tradiționale din Banat aniversează 150 de ani

Cultură/Educaţie
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Una dintre cele mai longevive instituții corale tradiționale din Banat aniversează 150 de ani

Una dintre cele mai longevive instituții corale tradiționale din Banat, corul bisericesc Armonia din orașul cărășean Bocșa, va sărbători duminică, 2 noiembrie, 150 de ani de la înființare.

Organizat de Biblioteca ”Tata Oancea” din Bocșa și de Parohia ”Sf. Nicolae” și ”Sf. Constantin și Elena”, la sediul acesteia, cu sprijinul administrației orășenești, momentul aniversar va avea loc cu începere de la ora 11 și va cuprinde slujbe de pomenire a membrilor și susținătorilor mișcării corale trecuți în eternitate.

Vor mai avea loc lansarea monografiei ”Corul bisericesc din Bocșa Română, 1875-2015”, ceremonia de decernare a diplomelor de apreciere și, firește, un concert susținut de componența actuală a corului aniversat.

CITEŞTE ŞI: Patru din zece români vor cheltui mai puțin de Black Friday anul acesta față de 2024

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *