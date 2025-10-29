Dotări moderne la Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu M. Klein” din Timișoara

Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu M. Klein”, din cadrul Direcției de Asistență Socială Timișoara, a fost dotat cu mobilier și echipamente moderne prin proiectul european „HEARTS: Resurse și practici de îngrijire pentru îmbătrânirea sănătoasă”.

Noile echipamente și dispozitive vor îmbunătăți semnificativ confortul și calitatea îngrijirii oferite seniorilor din centru.

Astfel, acum sunt disponibile 25 de paturi moderne cu telecomandă de reglaj electric a părților superioare și inferioare a patului și tot atâtea noptiere, saltele cu husă impermeabilă și mese pentru servirea hranei la pat; bastoane tripod, cadre de mers pliabile, cârje cu sprijin pe cot sau subaxilare, scaune cu rotile cu acționare manuală, colaci și perne antiescare, perne ortopedice, saltele antiescare, scaune de duș, toalete de cameră, suporturi reglabile pentru spate cu tetieră și scaune cu rotile electrice pliabile, necesare transportului facil al persoanelor cu mobilitate redusă.

Totodată, la începutul anului 2026 sunt planificate noi achiziții de echipamente medicale și de fizioterapie, pentru a sprijini recuperarea și creșterea gradului de autonomie a persoanelor vârstnice din centrele noastre.

Proiectul „HEARTS: HEalthy Aging care Resources and pracTiceS (Resurse și practici de îngrijire pentru îmbătrânirea sănătoasă) – ROHU00105”, este derulat împreună cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Spitalul Hódmezővásárhely-Makó din Ungaria , cu finanțare externă nerambursabilă prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria.